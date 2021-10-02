إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور)

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جذبت الأنشطة البحرية المختلفة العديد من السائحين الأجانب والمصريين لممارستها خلال زيارتهم للغردقة ومن بين هذه الأنشطة نشاط «السنوركلينج» الذي يمارسه يوميا آلاف السائحين والمصريين من مختلف الأعمار وذلك أمام شواطئ القرى السياحية أو مناطق الشعاب المرجانية البعيدة عن الشواطئ وذلك لمن لديهم الخوف للنزول للاعماق أو غير المدربين على ممارسة الغوص ورصدت المصري اليوم بالصور إقبال السائحين على ممارسة هذا النشاط بشواطئ الغردقة

فنشاط «السنوركلينج لا يحتاج بدلة غوص أو اسطوانات أوكسحين واجهزة تنفس أو تدريب نظري وعملي لعدة ايام ينزل للأعماق لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والحياة البحرية وأن كل ما تحتاجه السنوركلينج أن تطفو على سطح الماء وترتدي نظارة مائية لممارسة نشاط السنوركلينج أو الطفو على سطح الماء حيث يختلف هذا النشاط عن الغطس من حيث المعدات والمهارات المطلوبة والمناطق التي يتم فيها لمشاهدة المعالم البحرية والشعاب المرجانية والأسماك الملونة وقبل النزول للماء يتم ارتداء لايف جاكيت وماسك للتنفس من فوق الماء ونضارة الماء وزعانف القدم

و ممارسة نشاط السنوركلينج يتميز إنه أقل تكلفة مالية ولا يتطلب أي مهارة شخصية ويمكن لأى شخص أيا كان أن يخوض هذه التجربة وإذا كنت أول مرة أو لا تستطيع السباحة فلا تقلق يمكنك أن تخوض هذه التجربة بدون قلق أو خوف وأحيانا لا تحتاج أي من هذه الأدوات إذا كنت تجيد السباحة لن تحتاج إلى سترة النجاة ولكن بالتأكيد ستحتاج إلى أنبوب التنفس ونضارة الماء. ويكون الوجه في المياه والجسم مفرود وتسيب نفسك على هذة، الوضعية ستشاهد عالم الحياة البحرية المتميز الجمال والهدوء وسحر وخيال ومن الممكن ان تظلى نصف ساعة بنفس الوضعية

وهناك تحذيرات بيئية لممارسة هذا النشاط البحري أهمها منع الوقوف أو اللمس للشعاب المرجانية لعدم حدوث أضرار بها أو تحطمها وعدم مطاردة الأسماك أو إطعامها وأن يكتفي بمشاهدتها فقط.