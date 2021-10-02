وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو)

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قال المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إن المديرية تواجه حشرة النمل الأبيض (تحت ارضى وفوق أرضى)، بآليات وحملات متنوعة للقضاء عليه، سواء في الوحدات السكنية المتضررة من الحشرة أو مسطحات الفضاء المزمع انشاء منازل عليها، مشيرا إلى أنه يتم التحرك فور ورود البلاغ برصد أي بؤر جديدة الاصابة بالنمل الابيض بنوعيه المتعارف عليهما.

وأوضح «صالح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه يتم مكافحة النمل الأبيض على محورين الأول علاجي والثانى احترازي وقائى، مشيراً إلى أنه يتم التحرك فور ورود البلاغ من المواطن بوجود إصابة بالنمل الأبيض بوحدة سكنية أو موقع مزمع البناء عليها وذلك بعد إجراء معاينة على الطبيعة من متخصصين من إدارة مكافحة الآفات في المديرية، لرصد الإصابة والسبب هل نمل أبيض أو سوس خشب، لأن لكل منهما طريقة في العلاج والتعامل، لافتاً إلى بعد المعاينة على الطبيعة إذا ثبت وجود إصابة بالنمل الابيض، يتم صرف 250 جرام من المبيدات الفسفورية تركيز 48% لكل وحدة سكنية مجانى أول مرة، وتتم عملية المعالجة تحت إشراف المديرية ممثلة في إدارة مكافحة الافات والقوارض.

وأضاف: «أما المحور الثانى وهو الوقائى أو الاحترازى، حيث يتم رش مبيد وقائى لاى وحدة سكنية أو قطعة ارض مزمع البناء عليها حيث يأتى ضمن شروط استخراج الترخيص ضمن المركز الذكى في المحافظة ان يكون المواطن طالب الترخيص حاصل على إفادة من المديرية بمعالجة النمل الأبيض تحت إشراف المديرية».

وتابع:«أجرينا خلال عام 2021 رش وقائى لحوالى 51 وحدة مسطح، باجمالى 476 لتر مبيد فسفوري تركيز 48%، فيما تم مكافحة 261 وحدة سكنية بإجمالى 81 لتر مبيدات فسفورية، مشيرا إلى أن الأمر تحت السيطرة تماما من المديرية حيث يتم التتبع وتلقى البلاغات والتعامل على الفور».

وقال أن أبرز المناطق التي تم رصد بؤر بها ووردت بِأنها بلاغات بوجود نمل ابيض، تضم سموحة وكرموز الهانوفيل والبيطاش وسيدى بشر محرم بك وسيدى جابر والابراهيمية والدخيلة وجليم وكليوباترا والجمرك، مشيرا إلى أن المديرية لديها خبرات علمية وعملية في مجال مكافحة الافات والقوارض والزواحف ويتم الاستفادة بها من خلال الاشتراك مع الأحياء والمحافظة واى جهة تطلب مساعدة لمكافحة القوارض.

«المصرى اليوم» تلتقى المهندس طارق زكى صالح وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية:

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)

وكيل "زراعة الاسكندرية": مكافحة النمل الابيض بـ 261 وحدة سكنية ورش وقائى لـ52 خلال 2021 .. و19 ألف كارت فلاح جاهزة للتسليم (صور وفيديو)