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بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان

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بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان
"العثيمين" أشاد بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية التي أفشلت عمل الميليشيات الإرهابية

بأشد العبارات..

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية أحد الأحياء السكنية في محافظة أحد المسارحة بطائرة مسيّرة مفخخة، والذي أسفر عن تضرُّر بعض المنازل نتيجة اعتراض الطائرة.

كما أدان الأمين العام، المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بطائرة مسيّرة مفخخة، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

ودعا الأمين العام، مجدداً، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي والموجّهة إلى المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعد تلك الممارسات تحدياً سافراً للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا "جرائم حرب".

وأكّد العثيمين، على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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