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"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة

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"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة "القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة
عبر برقيتين أرسلهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فرانك فالتر شتاينماير؛ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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