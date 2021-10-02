"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه

★ ★ ★ ★ ★

قال: سنشهد رياحاً رطبة باردة في الصباح الباكر لمدة سبعة أيام

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق؛ إنه بقي 11 يوماً على دخول الوسم.

وأضاف الزعاق؛ أن الأجواء ستشهد هبوب رياح رطبة باردة في الصباح الباكر لمدة سبعة أيام قبل بداية الوسم، كما سيبدأ الليل في أخذ حصته من النهار.

وتابع في حسابه على تويتر، أنه وفقاً لحساباته سيبدأ الوسم الثلاثاء 1443/3/6؛ الموافق 2021/10/12.