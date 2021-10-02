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«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

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«الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر «الرعاية الصحية»: تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى إيزيس التخصصي في الأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، عن تشغيل الخدمات الفندقية بمستشفى ايزيس التخصصى جنوب الأقصر، حيث تم تجهيز (2) غرفة فردي مميز، و (4) أجنحة ذهبية، اثنان منهم للمواليد الذكور واثنان آخرين للإناث.

وتعد مستشفى إيزيس أول مستشفى متخصصة للنساء والتوليد والعناية بصحة الأم والطفل في الأقصر؛ مما تضفي هذه التجهيزات البهجة والسرور على السيدات بالأقصر.

وأكد د. شريف لاشين، المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الفندقية وشئون مقرات الهيئة، أن ذلك يعد إضافة مثمرة وفعالة لمجموعة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، التي تتميز بجودة الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى إلى جانب توفير الراحة الجسمانية والنفسية لهم، للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الخدمي والإكلينيكي.

المصرى اليوم

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