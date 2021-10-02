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«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا

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«الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا «الرعاية الصحية» بالأقصر: حملة طرق الأبواب لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا

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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وحرصا منها على سلامة كبار السن مبادرة «طرق الأبواب» لمتابعة كبار السن والكشف عليهم وعمل قياسات للضغط والسكرى والسمع بمختلف مناطق الأقصر، ووفقا للمبادرة توجه فريق من إدارة التسويق والمبادرات بفرع بالأقصر لزيارة «دار إقامة المسنين» بجمعية الأنبا إبرام الخيرية بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين وإدارة مكافحة العدوى.

الرعاية الصحية بالاقصر

وأجرى الفريق القائم على الزيارة فحوصات لقياس الضغط ونسبة السكر في الدم للاطمئنان على صحة المسنين المقمين بالدار، حيث قامت إدارة مكافحة العدوي بفرع الهيئة بالأقصر، باعطاء التطعيم الخاص بـ#فيروس_كورونا لجميع المسنين المقيمين بالدار، وكذلك جميع العاملين بالدار.

الرعاية الصحية بالاقصر

ومن ناحية أخرى، قام فريق من إدارة التسويق والمبادرات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين، بزيارات منزلية للاطمئنان على صحة «كبار السن» من أهالي محافظة الأقصر.

وأجرى القائمون على الزيارة فحوصات لقياس الضغط ونسبة السكر في الدم للاطمئنان على صحة كبار السن، بالإضافة إلى تسليمهم أدوية الأمراض المزمنة، كما قدم الفريق التوعية اللازمة لذويهم بتعليمات أخذ جرعات الأدوية، مع ضرورة التواصل المستمر مع وحدات ومراكز طب الأسرة للمتابعة الدورية للحالة الصحية لكبار السن ..

كما وزع الفريق بعض الهدايا لكبار السن، وذلك تقديراً وإحتراماً لهم وإحتفالاً باليوم العالمي للمسنين.

المصرى اليوم

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