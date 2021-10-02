«الرعاية الصحية» بالأقصر تنظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الرعاية الصحية بالأقصر، باليوم العالمي للقلب، بتنظيم يوم علمى بمستشفى طيبة التخصصي عن أمراض القلب، وذلك حرصا من الهيئة على رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بها في مختلف التخصصات.

ووفقا لبيان الرعاية الصحية بالأقصر، فإن اليوم تم باستضافة الأستاذ الدكتور هاني عوض الله أستاذ القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة عين شمس، وبحضور رؤساء أقسام المستشفى والأطقم الطبية من قسم القلب والقسطرة القلبية وفرق التمريض.

وخلال اللقاء تم مناقشة أحدث التقنيات العلاجية المتوفرة لدي الهيئة العامة للرعاية الصحية والمستخدمه في عمليات القسطرة القلبيه IVUS، CTO والحالات الحرجة التي يتم علاجها بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.