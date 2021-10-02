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اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من

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اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من

جى بي سي نيوز :- قال أخصائيو امراض صدرية, ليس هناك داع لإجراء فحص للأجسام المضادة لفيروس كورونا قبل أو بعد أخذ المطاعيم.
وأكدوا خلال أمسية علمية عقدتها جمعية الاطباء الرواد التابعة لنقابة الاطباء امس الخميس، في مستشفى الاستقلال حول الامراض الصدرية، ان جميع المطاعيم فعالة، داعين إلى الإقبال على اخذها، وعدم التهاون باتباع الإجراءات الوقائية قبل أو بعد أخذ المطاعيم،وفق بترا . 
وأشاروا إلى أن ثلث مرضى كورونا لا تظهر عليهم أي اعراض، وان هذا يؤكد الحاجة لاتباع الإجراءات الوقائية، وأخذ المطعوم، وقللوا من فاعلية الفيتامينات في التخفيف من أعراض الفيروس.
وكان مدير عام المستشفى أحمد الأحمد ورئيس جمعيه الاطباء الرواد الدكتور رائف فارس، رحبوا بالأطباء المشاركين من مختلف الاختصاصات الطبية.
ودار خلال الأمسية نقاش حول طرق تشخيص وعلاج الامراض الصدرية التي تم عرضها خلال الأمسية.

جي بي سي نيوز

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