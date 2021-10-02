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رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر رفع 15 طن مخلفات في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة اليوم استهدفت شوارع المدينة ومدخل قرية النجوع.

حيث شنت الوحدة المحلية لقرية النجوع ، برئاسة الأمير أحمد محمد مصطفى رئيس الوحدة المحلية للقرية، وبمشاركة أيمن علي ناصر رئيس قسم الإشغالات والنظافة، حملة نظافة شاملة داخل عدد من شوارع قري النجوع.

وأسفرت الحملة عن رفع التراكمات والقمامة، حيث تمكنت الحملة من رفع 15طن مخلفات وتراكمات و أتربة ومخلفات صلبة وقمامة وتمهيد الشارع وتسويته.

وتأتى هذه الحملة استكمالاً لمنظومة النظافة الدورية ورفع التراكمات والمخلفات، واستهدفت الحملة شاع مكتب وشارع مدرسة الزراعة وشارع الوحدة الصحية وشارع طراد النيل بالنواصر والطريق السريع الغربي.

المصرى اليوم

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