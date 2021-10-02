تدريب 19 سيدة على «ريادة الأعمال» ضمن برنامج «ابدأ مشروعك» بأرمنت غرب الأقصر

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نفذت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة البرنامج التدريبي ( ابدأ مشروعك ) لتوعية المواطنين بمحافظة الأقصر بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد.

وقال عرفه الرملي أمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب بالأقصر إنه في إطار بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحزب مستقبل وطن بالأقصر وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والنائب كمال مرعي أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب والدكتور محمد العماري امين الحزب بالاقصر نفذت الأمانة عدة ندوات علي مدار يومين بقري حياة كريمة بمدينة أرمنت للتعريف بالبرنامج التدريبي.

وكانت البداية بأرمنت الحيط حيث عقد البرنامج التدريبي بمقر جمعية مفتاح الحياة واستهدف تدريب 19 سيدة علي كيفية بدء المشروعات وريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد وتم تسليم المتدربات 19 شهادة حضور ومشاركة وقام بالتدريب ممثلي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإشراف عرفة الرملي.

وأكد النائب الاستاذ الدكتور محمد العمارى أمين الحزب بالمحافظة ان امانة الحزب مستمرة في عقد سلسلة الندوات للوصول الي المواطنين في كافة قري حياة كريمة بالمحافظة لافتا الي ان امانة الحزب سبق وقدمت تدريب استهدف اكثر من 20 متدرب بقري حياة كريمة بمدينة اسنا لتدريبهم علي ريادة الاعمال والشباب الذين لديهم أفكار مشروعات يتم تدريبهم على كيفة إعداد خطة عمل لدراسة وتنفيذ مشروعاتهم ضمن البرنامج التدريبي (إبدأ مشروعك) لتطوير الريف المصري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.