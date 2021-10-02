"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف

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الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبّه المركز، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.