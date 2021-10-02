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"مدني جازان": سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرُّر عدد من المنازل

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"مدني جازان": سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرُّر عدد من المنازل "مدني جازان": سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرُّر عدد من المنازل
نتيجة اعتراض طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأنه في يوم الجمعة 1443/02/24هـ؛ الموافق 2021/10/01م، تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة، ونتج عن ذلك تضرُّر عددٍ من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرارٍ مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، ولم ينتج عن هذه الأضرار أيّ إصابات أو وفيات -ولله الحمد- كما تمّت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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