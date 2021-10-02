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بحضور الرئيس عبدالفتاح .. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم

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بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح .. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم

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تحتفل وزارة العدل، اليوم السبت، بيوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح .

وكان وزير العدل خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، عرض الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذلك انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، إذ سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

كما استعرض أمام الرئيس أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في يونيو الماضي، خاصة ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيراً إلى ما تم بخصوص نقل 11 قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر المقبل، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.

المصرى اليوم

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