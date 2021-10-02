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شاهد.. فيديو يعرض للمرة الأولى يوثق لحظة انفجار مرفأ بيروت
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:51 مساءً
بعد تقرير "سبق".. بروز الصبات يختفي من أمام مجمع مدارس بالشرائع
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:49 مساءً
"تراميزاني" خامس ضحايا إقالات المدربين.. و"دانييل راموس" يصل غدًا لتدريب الفيصلي
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:49 مساءً
الإعلان عن الفائزين خلال حفل الختام اليوم.. «القومى للمسرح» يُسدل الستار على دورته الـ14
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
حصد 23 جائزة دولية.. «الست» أفضل فيلم قصير من مهرجان «كيبودو» للسينما الإفريقية
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
بسبب ظروف كورونا.. لجنة تحكيم «شاعر المليون» تقابل مشاركين فى «عمان» عبر الاتصال المرئى
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
«المؤتمر الـ13 لمرضى السكر» يُحذر من العادات الغذائية السيئة وينصح بـ«الكشف المبكر»
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
تعرف على أهم رسائل رئيس «النواب» في بداية دور الانعقاد
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
افتتاح مسجد الشيخ زايد الجديد في الإسكندرية (صور)
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 02 أكتوبر 2021 09:06 صباحاً
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