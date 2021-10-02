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الإعلان عن الفائزين خلال حفل الختام اليوم.. «القومى للمسرح» يُسدل الستار على دورته الـ14
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
حصد 23 جائزة دولية.. «الست» أفضل فيلم قصير من مهرجان «كيبودو» للسينما الإفريقية
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
بسبب ظروف كورونا.. لجنة تحكيم «شاعر المليون» تقابل مشاركين فى «عمان» عبر الاتصال المرئى
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
«المؤتمر الـ13 لمرضى السكر» يُحذر من العادات الغذائية السيئة وينصح بـ«الكشف المبكر»
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
تعرف على أهم رسائل رئيس «النواب» في بداية دور الانعقاد
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
افتتاح مسجد الشيخ زايد الجديد في الإسكندرية (صور)
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
الأهلي يكشف مصير موسيمانى في الموسم المقبل .. وقيمة الشرط الجزائي
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:43 مساءً
إنهاء تفويض محققي اليمن يشكل انتكاسة للحوثي
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:36 مساءً
"تركي الفيصل" يطرح شهادة متكاملة للفترة الأكثر حساسية في التاريخ الأفغاني
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الجمعة 08 أكتوبر 2021 05:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
احتجاز الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي بعد وصوله إلى بلاده
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 02 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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