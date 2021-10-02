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حالة الطقس اليوم .. بارد ليلا وتفاصيل درجات الحرارة حتى الخميس 7-10-2021

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حالة الطقس اليوم .. بارد ليلا وتفاصيل درجات الحرارة حتى الخميس 7-10-2021 حالة الطقس اليوم .. بارد ليلا وتفاصيل درجات الحرارة حتى الخميس 7-10-2021

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في القاهرة اليوم بقدر طفيف وسقوط أمطار غربًا، وأن تظل درجة الحرارة الأعلي في مصر للعظمي اليوم 36ْ.

تنخفض درجات الحرارة اليوم في القاهرة، بدرجة واحدة للعظمي عن حالة الطقس أمس في القاهرة.

يتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية اليوم السبت.

ويكون الطقس مائلاً للحرارة على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري.

ويتوقع أن يكون حارا على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلاً في السواحل الشمالية.

يتوقع أن يكون الطقس لطيفًا على شمالاً ويمتد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدلاً على باقي الأنحاء.

وتكون أبرز الظواهر الجوية اليوم هي وجود الشبورة المائية في الصباح ونشاط الرياح ببعض الأماكن.

وتتوقع الأرصاد الجوية وجود فرصة سقوط أمطار على مناطق من السواحل الغربية بشكل متقطع.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة بينما تتراوح بين المعتدلة والمضطربة في البحر الأحمر.

درجات الحرارة في اليوم السبت

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة اليوم بدرجة واحدة لكل من العظمي والصغري عن توقعات أمس لتكون اليوم 30-21ْ.

وتنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية درجتين للصغري عن أمس بينما تظل العظمي مستقرة عند نفس المعدلات، لتكون العظمي والصغري اليوم 27ْ-21ْ.

تظل أعلي درجة حرارة في مصر اليوم 36ْ للعظمي في أسوان وإدفو، وتكون كاترين الأقل وسجلت 26ْ.

وتكون درجة الحرارة الأعلي للصغري 26ْ في شرم الشيخ والأقل 14ْ في كاترين.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في مدن مصر المتوقعة اليوم كما يلي:

حالة الطقس اليوم.. بارد ليلاً وتفاصيل درجات الحرارة حتى الخميس 7-10-2021

حالة الطقس خلال الأيام القادمة حتى الخميس 7-10-2021

يظل الطقس مستقرُا حتى الخميس المقبل على جميع الأنحاء.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الطقس مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتستمر الشبورة المائية في الصباح الباكر ونشاط الرياح.

يتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية واالوجه البحري غدًا الأحد.

تتوقع الأرصاد الجوية درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ولمدة 6 أيام كما يلي:

حالة الطقس اليوم.. بارد ليلاً وتفاصيل درجات الحرارة حتى الخميس 7-10-2021

المصرى اليوم

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