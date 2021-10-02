جنوب سيناء تستعد للتشغيل التجريبي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

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تستعد محافظة جنوب سيناء في البدء بالتشغيل التجريبي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة ضمن خطة في 5 محافظات مختلفة على مستوي الجمهورية، وذلك بعد تدشين النموذج الاسترشادي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظة والذي يعد الأول من نوعه على مستوي المحافظات.

يعد النموذج عبارة عن شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الإنترنت وكل شبكات المحمول، طبقا للمعايير العالمية وبأيد مصرية توفر خدمات الاتصالات الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة، لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية، لخدمة المواطنين والسائحين على حد سواء، كما أن المشروع الجديد يعمل على إتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم واتخاذ القرار، وتحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الجهات بالمحافظة لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة، من خلال اتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم تحديد مكان القائم بالبلاغ خلال أقل من دقيقة والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة، وتشمل على منظومة موزع مهام اللاسلكي المطور، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقى البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف، ومنظومة القراءات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليا برقم خدمات الطوارئ، ومن خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكن يتحول من الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، ويساهم المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ويدعم تحسين تصنيف مصر ضمن الدول التي تملك خدمات الطوارئ وينتهى العمل به في 2022.

كما يهدف المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة إلى ترشيد الأعباء المالية ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحى وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث لسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية ويقوم المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة بتجهيز غرف عمليات الجهات المعنية، وإصدار إنذار مبكر ضد السرقة والتخريب.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على الشبكة الوطنية الموحدة، موضحاً أنها تسعى للشفافية ومكافحة الفساد للوصول لجودة الإصلاح الإدارى وتحقيق رضا المواطن.