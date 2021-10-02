وصول أولى رحلات «اير فلوت الروسية» المنتظمة للغردقة

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أعلنت القنصلية الروسية العامة بالغردقة لشركة الخطوط الجوية الروسية «اير فلوت» استئناف أولى رحلاتها المنتظمة لمطار الغردقة الدولي أمس الجمعة، بمعدل رحلة يوميا، وذلك بعد توقف دام نحو ٦ سنوات.

وأعرب السائحون الروس عن سعادتهم على هذا التواصل الجوي من روسيا والغردقة، فيما شهدت المنتجعات السياحية بمدن الشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم انتعاشة سياحية وارتفاعا في الاشغالات من السياحة الأجنبية الوافدة.

وتم استقبال الركاب بالورود والهدايا فور وصولهم للمطار من جانب إدارة العلاقات العامة بالمطار.