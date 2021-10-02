نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة | تعرف على أرخص 8 كليات فى الجامعات الخاصة

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد إعلان نتيجة التنسيق عبر موقع التنسيق الإلكترونى، مساء أمس الجمعة، حيث بدأ أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن جامعة خاصة تتناسب مع إمكانياتهم المادية، وتقبل طلاب المرحلة الثالثة.

وعلى الرغم من أن الجامعات الخاصة دائما ما تُعرف بارتفاع الأسعار فيها، إلا أن هناك جامعات خاصة ذات أسعار معقولة تُلبى احتياجات كلا من الطالب وأولياء الأمور. وفى هذا التقرير، يستعرض موقع «المصرى اليوم« ارخص الكليات في الجامعات الخاصة ضمن تنسيق الثانوية العامة 2021، والذى سيبدأ بعدما تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة | موقع التنسيق الإلكترونى

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 | تعرف على أرخص 6 كليات في الجامعات الخاصة

أسعار الجامعات الخاصة لطلاب المرحلة الثالثة 2021

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 | الجامعة المصرية الروسية

كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات، ويكون مبلغ الدراسة في العام الدراسى 21.000 جنيه مصري.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 | جامعة 6 أكتوبر

اسعار الجامعات الخاصة 2021

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 | كلية التمريض:

يبلغ العام الدراسى في كلية التمريض بجامعة 6 أكتوبر، 25.000 جنيه مصرى.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 | كلية اللغات والترجمة:

(جميع القسام عدا الإنجليزى): 25.000 جنيه مصرى.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 | كلية الإعلام وفنون الاتصال

العام الدراسى بكلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر: 35.000 جنيه مصرى.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 | كلية التربية:

من 20.000 إلى 25.000 جنيه مصرى.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 | كلية السياحة والفنادق

العام الدراسى يصل إلى 20.000 جنيه مصرى.

تنسيق المرحلة الثالثة | مصروفات جامعة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، 36 ألف جنيه.

2- كلية الإدارة، 42 ألف جنيه.

3- كلية الإعلام 42 ألف جنيه.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على موقع التنسيق الإلكترونى

وكانت وزارة التعليم العالى أصدرت، أمس الجمعة بيان صحفى حول إعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، من طلاب المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد عام 2021.

أوراق التقديم في الكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكترونى

يبدأ الطلاب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكترونى، بتجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم ليها، وهى كالتالى:

1- استمارة شهادة الثانوية العامة

2- أصل شهادة ميلاد الطالب.

3- عدد 6 صور شخصية.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي.

5- نموذج 6 جند.

6- شهادة الحصول على لقاح كورونا.