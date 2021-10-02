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ابتداء من يوم الإثنين المقبل .. الجيش البريطاني يساعد في توصيل الوقود

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ابتداء من يوم الإثنين المقبل .. الجيش البريطاني يساعد في توصيل الوقود ابتداء من يوم الإثنين المقبل .. الجيش البريطاني يساعد في توصيل الوقود

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قالت البريطانية الجمعة إنها ستنشر ما يقرب من 200 من العسكريين، من بينهم 100 من سائقي الشاحنات العسكرية، اعتبارا من يوم الإثنين للمساعدة في توصيل الوقود إلى محطات الوقود والمساعدة في معالجة النقص في سائقي مركبات البضائع الثقيلة.

وما زالت محطات كثيرة في بريطانيا بلا وقود يوم الجمعة، بعد أسبوع شهد عمليات شراء بدافع الذعر ومشاجرات في ساحات المحطات وسائقين يخزنون الوقود في زجاجات المياه، بعدما وصلت سلاسل الإمداد لنقطة الانهيار تحت وطأة نقص أعداد سائقي الشاحنات.

ويصر الوزراء في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ أيام على أن الأزمة تتراجع أو حتى تنتهي لكن تجار التجزئة قالوا إن أكثر من ألفي محطة لا يوجد بها وقود. وقال مراسلو رويترز في أنحاء لندن وجنوب إنجلترا إن عشرات المحطات لا تزال مغلقة.

وقالت الحكومة إن عسكريين يتدربون حاليا في مواقع النقل في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال وزير الدفاع بن والاس«على الرغم من أن الوضع بدا يستقر فإن قواتنا المسلحة موجودة لشغل أي وظائف مهمة شاغرة والمساعدة في استمرار الحركة في البلاد من خلال دعم الصناعة لتوصيل الوقود إلى المحطات».

وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الأحد الماضي خطة لإصدار تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي و5500 عامل دواجن لتخفيف النقص.

كانت الحكومة البريطانية أيضا وضعت الجيش في حالة تأهب للقيام بعمليات توصيل الوقود إلى المحطات إذا لزم الأمر، وسط تهافت السائقين للتزود بالبنزين خوفا من نفاده.

المصرى اليوم

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