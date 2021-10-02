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حسام موافي يحذر مريض القلب من الزواج في هذه الحالة ()

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حسام موافي يحذر مريض القلب من الزواج في هذه الحالة (فيديو) حسام موافي يحذر مريض القلب من الزواج في هذه الحالة ()

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مريض القلب الذي أجرى عملية قلب مفتوح لعلاج عيب خلقي أو يعاني من أمراض صمام القلب يمكنه الزواج.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلة مريض صمام القلب تكمن في كونه يتناول مسيلات دم مدى الحياة، ويجب عليه اطلاع زوجته على وضعه الصحي قبل الزواج: «اللي ميصارحش زوجته يبقى غشاش».

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إذا كان المريض يعاني من مشكلة في الشرايين التاجية ينبغي عليه إجراء فحوصات دقيقة، لمعرفة حالة القلب، موضحا أن الأمر يرتبط بعمر المريض، فإذا كان قد تخطى الـ60 عاما لا يجب عليه المخاطرة بالزواج، أما الشباب فيمكنه ذلك.

المصرى اليوم

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