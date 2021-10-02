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«زى النهارده» وفاة الكاتب فتحى رضوان ٢ أكتوبر ١٩٨٨

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«زى النهارده» وفاة الكاتب فتحى رضوان ٢ أكتوبر ١٩٨٨ «زى النهارده» وفاة الكاتب فتحى رضوان ٢ أكتوبر ١٩٨٨

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كان الكاتب الصحفى والمفكر والمناضل الوطنى فتحى رضوان يتمتع بسجل مشرف من النضال الوطنى، وامتدت مسيرته الوطنية منذ الملكية وحتى عهد الرئيس مبارك، وقد دفع ضريبة ذلك من حريته، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة، كما كان رفيق مسيرة وطنية مع أحمد حسين، مؤسس حزب الفتاة، وهو فوق هذا محام قدير، عرف بالأوساط القضائية محاميا ومدافعاً عن القضايا الوطنية والحريات، وهو مولود في المنيا في ١٤ مايو ١٩١١وانتقلت الأسرة إلى القاهرة، واستقرت في السيدة زينب، والتحق بالمدرسة الأهلية ثم مدرسة محمد على، وحصل على الابتدائية في ١٩٢٤، وحصل على الثانوية من إحدى مدارس أسيوط، حيث كان والده يعمل هناك، وبعد حصوله على الثانوية التحق بكلية الحقوق في ١٩٢٩، وتخرج في ١٩٣٣ ليعمل محاميا ثم أنشأ مع صديقه أحمد حسين حزب «مصر الفتاة» عام ١٩٣٣وظل رضوان به حتى ١٩٣٧، ثم انضم للحزب الوطنى، وفى ١٩٤٤، أنشأ الحزب الوطنى الجديد على مبادئ الحزب الوطنى الذي أنشأه الزعيم مصطفى كامل،وظل الحزب قائماً حتى تم حل الأحزاب عام ١٩٥٣، ثم تمّ اعتقاله بعد حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢، حتى قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وجاء وزيراً للإرشاد القومى «الإعلام» وخرج من الوزارة في ١٩٥٨ إثر خلاف مع الزعيم عبدالناصر حول بعض السياسات، كما كان نائباً في مجلس الأمة عن دائرة مصر الجديدة، وعمل على إيجاد لجنة لحقوق الإنسان المصرى وعمل بها، ولرضوان مؤلفات كثيرة تنوعت بين المسرح والأدب والسيرة والسياسة، وتوفى «زى النهارده» في ٢ أكتوبر ١٩٨٨.

المصرى اليوم

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