«زي النهارده» الزعيم الأفريقى أحمد سيكوتورى رئيساً لغينيا 2 أكتوبر 1958

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لعب الثائر الأفريقى أحمد سيكوتورى دورا في مسيرة التحرر الأفريقى وهو مولود في قرية فرانا في التاسع من يناير 1922 لعائلة مسلمة ودرس في المدرسة القرآنية ثم في المدرسة الفرنسية في كوناكرى (العاصمة) وفصل منها بسبب نشاطه السياسى إذ قام بقيادة إضراب نظمه الطلاب ضد إدارة المدرسة مما اضطره لمواصلة دراسته الثانوية ثم العليا بالمراسلة. دفع به نشاطه النقابى سريعا إلى دائرة الضوء السياسية بعدما رأس العمل النقابى فى 1945، ثم أصبح سكرتيرا عاما لاتحاد نقابات عمال غينيا.

انتخب سيكوتورى عضوا في المؤتمرالتأسيسى لحزب التجمع الأفريقى الديمقراطى وفى1947 أسس الحزب الديمقراطى الغينى لتحقيق الاستقلال الوطنى وقد تمكن سيكوتورى خلال نضاله في عام 1953 من إجبار الاستعمار الفرنسى على تطبيق قانون العمل في غينيا إثر إضراب استمر «73» يوما، وفى 1956 انتخب نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية ممثلا عن غينيا وأصبح رئيسا لغينيا«زي النهارده» في 2 أكتوبر 1958، وخلال حكمه قاد الشعب الغينى بنزاهة وإخلاص وظلت الجماهيرتسانده في كل مراحل المحن والشدائد رفض سيكوتورى الاندماج الذي دعا إليه الجنرال ديجول في 1958 وفعل الشىء نفسه مع السوفيت عندما طرد سفيرهم من غينيا العام 1961 لأنه رأى في الحضارة الأفريقية الأصيلةوالحضارةالغربية شخصيتين مختلفتين تماما وأن أي محاولة لإيجاد مجتمع مصطنع التركيب عن طريق المزج بينهما ليس سوى محاولة تتعارض مع الواقع لقد كان سيكوتورى أحد الوجوه التحررية البارزة في إفريقيا مع الزعيم عبدالناصر ونكروما وباتريس لومومبا لقدكان لسيكوتورى علاقات حميمة بالزعماء العرب وعلى رأسهم جمال عبدالناصر الذي سميت باسمه أكبر جامعة في غينيا(جامعة جمال عبدالناصر)فى كوناكرى فضلاعن العلاقات المتميزة التي ربطت بين الشعبين المصرى والغينى بفضل الزعيمين وقد حصل سيكوتورى على العديد من الجوائز اعترافا بدوره المتميز في القارة السمراء منها جائزة لينين للسلام في مايو 1961 وقلادة النيل من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أثناء زيارته لمصر في 1961 والدكتوراه الفخرية في التاريخ الإسلامى من جامعة الأزهر الشريف تقديرا لدوره وكفاحه ضد المستعمر في القارة الأفريقية وقد توفى سيكوتورى في مارس 1984 إثر نوبة قلبية.