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شهدت عمليات البحث حول محرك البحث جوجل، منذ الساعات الماضية إلى الآن، نشاطًا كبيرا حول رابط موقع التنسيق الإلكترونى، ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، فبالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، والتى تم إعلانها عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ورابط موقع التنسيق الإلكترونى

ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى:

ينشر «المصرى اليوم» رابط موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على نتيجة ترشيحهم للكليات والمعاهد، بعد إعلان موقع التنسيق الإلكترونى عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

ويُمكن للطالب أن يتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من خلال الضغط على هذا الرابط:

www.Tansik.Egypt.gov.eg

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على موقع التنسيق الإلكترونى

وكانت وزارة التعليم العالى أصدرت، أمس الجمعة بيان صحفى حول إعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، من طلاب المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد عام 2021.

أوراق التقديم في الكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكترونى

يبدأ الطلاب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكترونى، بتجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم ليها، وهى كالتالى:

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 | شروط التقديم فى الجامعات والمعاهد وموقع التنسيق الالكترونى

استمارة شهادة الثانوية العامة أصل شهادة ميلاد الطالب. عدد 6 صور شخصية. صورة من بطاقة الرقم القومي. نموذج 6 جند. شهادة الحصول على لقاح كورونا.

أرقام تليفونات مكتب التنسيق | المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021

موقع التنسيق الالكترونى للمرحلة الثالثة

نوهت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، أنه في حالة استفسار الطلاب عن بعض الأمور الخاصة بنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، يمكنهم الاتصال بمكتب التنسيق عبرالرقم المختصر 15999.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، أنه تيسيرا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية.

موعد ورابط تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق الإلكترونى

يستطيع الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية، التقدم لتقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

5 شروط لتحويل تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة | تنسيق المرحلة الثالثة

- أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- تحويل تقليل الاغتراب سيكون عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية،

- كما أن تحويل تقليل الاغتراب، سيكون لمرة واحدة فقط.

- ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وذكرت وزارة التعليم العالى أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة بالشعبة العلمية بالنسبة للكليات الجامعية سجل 79376 طالب والشعبة الأدبية 20681 طالب وطالبة بإجمالى 100057 من الطلاب، كما بلغ ترشيح طلاب الشعبة العلمية للمعاهد التابعة للوزارة 28918، وطلاب الشعبة الأدبية المرشحين للمعاهد 60874، بإجمالى 89792، وبالتالى يبلغ إجمالي طلاب المرحلة المرشحين للكليات والمعاهد 189849 من الطلاب.