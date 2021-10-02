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قال الدكتور حسام بدراوي الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أعداد طلاب الجامعات الخاصة 300 ألف طالب، وهم لا يمثلون قوة ضاغطة حال الشكوى من المغالاة في الرسوم، مقارنة بطلاب الجامعات الحكومية الذين يبلغون 3.5 مليون طالب.

وأوضح حسام بدراوي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد أنه يجب زيادة موازنة الجامعات الحكومية لإعانتها على تقديم خدمة جيدة للطلاب.

وأضاف الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، أن أغلب الجامعات الخاصة المتهمة بالمغالاة جيدة للغاية لأنها لديها ضمان جودة عالمي، وتشارك جامعات عالمية وتعطي شهادة مزدوجة مصرية- عالمية، مردفا أن تركيز الدولة ينبغي أن ينصب على طلاب التعليم الحكومي لأنهم الشريحة الأكبر.

وتابع حسام بدراوي أن الجامعات ليست مقدمة خدمة بل تعتبر صانعة حضارة، موضحا هناك فرق بين تقديم خدمة تعليمية، وتكوين ثقافة تسمح بالتعددية والاختلاف، وتأهيل شخص قادر على المنافسة الدولية، من خلال التعلم وممارسة الرياضة وغيرها من النشاطات المختلفة.

وأردف الدكتور حسام بدرواي أن هدف الجامعات بناء الإنسان وليس تقديم مجرد شهادة، مضيفا أن التوسع في الجامعات يواجه تحديين أحدهما يتعلق بالتمويل والآخر يتعلق بالجودة.