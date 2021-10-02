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جلطة مفيدة .. حسام موافي يوضح دور الصفائح الدموية في وقف نزيف المصابين بالجروح ()

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جلطة مفيدة .. حسام موافي يوضح دور الصفائح الدموية في وقف نزيف المصابين بالجروح (فيديو) جلطة مفيدة .. حسام موافي يوضح دور الصفائح الدموية في وقف نزيف المصابين بالجروح ()

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كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، دور الصفائح الدموية في وقف نزيف الدم في أماكن الجسم التي تعرضت للجروح.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه حال تعرض الشخص لجرح تعمل الصفائح الدموية على تكوين جلطة مفيدة حول موضع الجرح، فتساهم في وقف النزيف، أو التخفيف منه حال كان الجرح كبيرا.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الجلطة التي تتكون حول الجرح تهضم نفسها بعد القيام بدورها في وقف النزيف حتى لا تسبب ضررا للمصاب، مردفا« اللي بيتعور محمي من الله».

وتابع حسام موافي أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصفائح الدموية معرضون للنزيف عند تعرضهم للجروح، أو بدونها، موضحا أنه قد يحدث نزيف داخلي لمريض الصفائح دون أن يصاب بجروح، وذلك على هيئة نزيف في المخ أو في غشاء الرئة أو حتى في المعدة.

المصرى اليوم

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