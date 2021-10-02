أخبار عاجلة

الإعلان عن الفائزين خلال حفل الختام اليوم.. «القومى للمسرح» يُسدل الستار على دورته الـ14 -
حصد 23 جائزة دولية.. «الست» أفضل فيلم قصير من مهرجان «كيبودو» للسينما الإفريقية -
بسبب ظروف كورونا.. لجنة تحكيم «شاعر المليون» تقابل مشاركين فى «عمان» عبر الاتصال المرئى -
«المؤتمر الـ13 لمرضى السكر» يُحذر من العادات الغذائية السيئة وينصح بـ«الكشف المبكر» -
تعرف على أهم رسائل رئيس «النواب» في بداية دور الانعقاد -
عالميًا: استمرار تسجيل إصابات.. الإمارات: انتهاء الأزمة.. ومصر تواصل جهودها -
افتتاح مسجد الشيخ زايد الجديد في الإسكندرية (صور) -
الأهلي يكشف مصير موسيمانى في الموسم المقبل .. وقيمة الشرط الجزائي -
إنهاء تفويض محققي اليمن يشكل انتكاسة للحوثي -
"تركي الفيصل" يطرح شهادة متكاملة للفترة الأكثر حساسية في التاريخ الأفغاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

التعاون الإسلامي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل وقف الانتهاكات بحق القدس

Print
التعاون الإسلامي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل وقف الانتهاكات بحق القدس التعاون الإسلامي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل وقف الانتهاكات بحق القدس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، والتهجير القسري للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن تلك السياسات، هدفها تغيير وضعها القانوني والتاريخي وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأدانت المنظمة في بيان التصعيد الممنهج في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، من خلال تكثيف عملية الاقتحام اليومية من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل من أجل إلزام إسرائيل، وقف انتهاكاتها المتواصلة بحق المسجد الأقصى وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، بدعوى أن وجودهم بمدينة القدس «غير نظامي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإعلان عن الفائزين خلال حفل الختام اليوم.. «القومى للمسرح» يُسدل الستار على دورته الـ14

الإعلان عن الفائزين خلال حفل الختام اليوم.. «القومى للمسرح» يُسدل الستار على دورته الـ14

حصد 23 جائزة دولية.. «الست» أفضل فيلم قصير من مهرجان «كيبودو» للسينما الإفريقية

حصد 23 جائزة دولية.. «الست» أفضل فيلم قصير من مهرجان «كيبودو» للسينما الإفريقية

بسبب ظروف كورونا.. لجنة تحكيم «شاعر المليون» تقابل مشاركين فى «عمان» عبر الاتصال المرئى

بسبب ظروف كورونا.. لجنة تحكيم «شاعر المليون» تقابل مشاركين فى «عمان» عبر الاتصال المرئى

«المؤتمر الـ13 لمرضى السكر» يُحذر من العادات الغذائية السيئة وينصح بـ«الكشف المبكر»

«المؤتمر الـ13 لمرضى السكر» يُحذر من العادات الغذائية السيئة وينصح بـ«الكشف المبكر»