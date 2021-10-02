التعاون الإسلامي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل وقف الانتهاكات بحق القدس

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حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، والتهجير القسري للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن تلك السياسات، هدفها تغيير وضعها القانوني والتاريخي وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأدانت المنظمة في بيان التصعيد الممنهج في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، من خلال تكثيف عملية الاقتحام اليومية من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل من أجل إلزام إسرائيل، وقف انتهاكاتها المتواصلة بحق المسجد الأقصى وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، بدعوى أن وجودهم بمدينة القدس «غير نظامي».