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المندوه يكشف موقف لجنة من الترشح للانتخابات

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المندوه يكشف موقف لجنة الزمالك من الترشح للانتخابات المندوه يكشف موقف لجنة من الترشح للانتخابات

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كشف حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن موقف أعضاء اللجنة من الترشح لانتخابات النادي المقبلة.

وقال حسام المندوه في تصريحات تلفزيونية: «لم نحسم حتى الآن قرارانا بشأن خوض انتخابات الزمالك من عدمه»، مؤكدًا: «سنعلن عن القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأضاف: «ما زلنا ندرس قرار خوض الانتخابات»، مضيفًا: «الأهم ليس الترشح على قدر اختيار مجموعة تستطيع تقديم خدمة للنادي».

وأوضح: «هناك لجنة سيتم تعيينها للاشراف على الانتخابات»، مؤكدًا :«الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وستكون على يوم واحد».

وأشار : «فتح باب الترشح سيكون بداية من اليوم السبت، وسيستمر لمدة 8 أيام».

المصرى اليوم

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