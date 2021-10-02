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الرئيس الجورجي الأسبق يقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله

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الرئيس الجورجي الأسبق يقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الرئيس الجورجي الأسبق يقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله

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أعلنت أمينة المظالم الجورجية نينو لومدجاريا، إن الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، قرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على تعرضه للاعتقال عند عودته إلى بلاده.

وأوضحت أن ساكاشفيلي أضرب عن الطعام لأنه يعتبر نفسه معتقلا سياسيا، كما يرى أنه غير متفق مع الاتهامات الموجهة له.

وكان رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي جاريباشفيلي، أعلن أمس، القبض على الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، الذي غادر جورجيا في عام 2013، حيث تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

ودعا الرئيس الأسبق في رسالة أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة يوم الانتخابات المحلية، اليوم السبت.

وكان قد قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، إن عودة ساكاشفيلي المزعومة إلى جورجيا تعتبر «سيرك» والمهم ألا يمثل هذا «السيرك» خطرا على مواطني أي دولة يتواجد فيها، لذلك، هذا أمر لا يمسنا حتى الآن لا نرى أي خطر لزعزعة الاستقرار«.

المصرى اليوم

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