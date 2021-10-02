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وزير الدفاع الإيراني يحذر من وصفهم بالأعداء من القيام بأي «خطوة حمقاء وجاهلة»

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وزير الدفاع الإيراني يحذر من وصفهم بالأعداء من القيام بأي «خطوة حمقاء وجاهلة» وزير الدفاع الإيراني يحذر من وصفهم بالأعداء من القيام بأي «خطوة حمقاء وجاهلة»

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حذر وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، من وصفهم بالأعداء من القيام بأي «خطوة حمقاء وجاهلة».

وأضاف آشتياني في تغريدة على «تويتر»: من المؤكد أن أعداء الشعب الإيراني سيتلقون ردا ساحقا على أي خطوة حمقاء وجاهلة يقومون بها وسيدفعون ثمنا باهظا«.

وجاء تصريح وزير الدفاع تزامنا مع بدء مناورات «فاتحو خيبر» في شمال غرب البلاد بمشاركة لوائي الدروع «216» و«316» واللواء «25» ومجموعة المدفعية «11» ومجموعة الحرب الإلكترونية والمجموعة «433» للهندسة القتالية، بدعم من مروحيات طيران الجيش.

وتصاعدت الخلافات بين إيران وأذربيجان، بعد فرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت المدعومة من أرمينيا.

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن «استغرابها» لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

المصرى اليوم

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