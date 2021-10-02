«هى الست ممكن تجوز لحد سن كام؟» .. رد غير متوقع من إلهام شاهين على عمرو أديب

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أجابت الفنانة إلهام شاهين، عن سؤال الإعلامي عمرو أديب وهو «هي الست ممكن تجوز لحد سن كام ؟»، لترد قائلة :«ممكن الست تتجوز لأي سن في الدنيا طالما هتتجوز حد مناسب لسنها».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على شاشة MBC مصر :«»الناس لما تكبر بتبقى محتاجة الونس، ويلاقوا الشريك اللي يتعكزوا بيه على بعض، ولما يتعب تديله الدواء وتساعده«.

وتابعت :«العلاقة الزوجية مش جنسية فقط ومش هي دي ولكن فيه علاقة إنسانية أكبر وأقوى بكتير ممكن يحتاجوها في السن الكبير، أنا في قصص حب كتير أعرفها بتبقى فوق سن الثمانين، وأنا عن نفسي ممكن أتجوز في أي وقت، والتفكير في إن العلاقة الزوجية جنسية فقط ده تفكير قاصر جدًّا».