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محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب أمام ليبيا

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محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب أمام ليبيا

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يرى محمد عمارة ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب السابق، أن مباراة للمنتخب الوطني الأول أمام ليبيا، في تصفيات ستكون صعبة للغاية

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا الجمعة المقبل، على الجيش ببرج العرب، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال محمد عمارة في تصريحات تلفزيونية : «مباراة ليبيا، ستكون صعبة للغاية على منتخب مصر، لأنها جاءت في توقيت صعب، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري».

وأضاف : «البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمتتخب، سيكون معذورًا في تلك المواجهة لأنه تولى المهمة في توقيت صعب ولا يعرف امكانيات اللاعبين بشكل جيد»، مؤكدًا : «ضيق الوقت، هو أكثر ما يهدد أمام ليبيا».
وتابع : «المدرب البرتغالي يحتاج للثقة بتقديم أداء مميز أمام ليبيا وتحقيق الفوز، أتوقع أن يكون هناك روح كبيرة من اللاعبين في تلك المواجهة الحاسمة، وكنت أتمنى أن تقام المباراة بحضور الجماهير».

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