تحقيقات مقتل شاب بعد الاستيلاء منه على 150 ألف جنيه : المتهم له 7 قضايا نصب

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كشفت تحقيقات النيابة فى واقعة مقتل شاب حاصلا على ليسانس حقوق بالمعادى ، عن أن المتهم سبق اتهامه فى 7 قضايا نصب على المواطنين ، وأن المجنى عليه كان أحد ضحاياه ، أوهمه بأن له علاقات بشخصيات ذو منصب قيادة، ولدية القدرة على تحقيق أمنيته والحاقه بالشرطة المتخصصة، مقابل تقاضى مبلغ قدره 150 ألف جنية.

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه جهز المبلغ وأعطاه للمتهم مقابل التوسط له لإلحاقه بالشرطة المتخصصة ، لكن الأخير بعد حصوله على المبلغ حاول التهرب ولم ينفذ وعده وشعر بخطورة المجنى عليه ، فاستدرجه طريق أوتوستراد المعادى وقتله.

وأفادت التحقيقات عن أن المتهم كان له حيل كثيرة فى اقناع ضحاياه ، وأنه تعرف على المجنى عليه فى إحدى صالات الجيم وأخبره بأنه يعمل فى إحدى الأماكن المرموقة ، وعُلم من الضحية بأنه حاصل على ليسانس حقوق دفعة 2018، وأن والده ميسور الحال يعمل فى إحدى شركات البترول، وأمل الضحية الالتحاق بالشرطة المتخصصة، فاستغل رغبة الأخير وأمنيته فى أن يكون ضابطا وطلب منه مبلغ مالى مقابل التوسط له.

كانت محكمة جنايات القاهرة، نظرت جلسة محاكمة المتهم وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين، وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة إلا أنه أنكرها تماما.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنه في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي، بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن استدرجه على طريق أوتوستراد المعادي، وسدد له عدة طعنات نافذة للتخلص منه بعد أن استولى منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأفادت التحقيقات بأن المتهم ادعى أن لديه علاقات قوية تجعله يلتحق بالشرطة المتخصصة.