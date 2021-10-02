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«استئصل المرارة» .. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي توفيق عكاشة (صورة)

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«استئصل المرارة» .. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي توفيق عكاشة (صورة) «استئصل المرارة» .. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي توفيق عكاشة (صورة)

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استقرت الحالة الصحية للإعلامي توفيق عكاشة بعد خضوعه لعملية جراحية أمس الجمعة، حيث تم نقله إلى غرفة عادية بالمستشفى بعد اطمئنان الفريق الطبى المعالج له على حالته الصحية وانتهاء الملاحظة الطبية التي قاموا بها عقب خروجه من غرفة العمليات.

وقال إبراهيم توفيق عكاشة نجل الإعلامي لـ«المصري اليوم» إن والده خضع لجراحة لاستئصال المرارة وحالته مستقرة، مطمئنا متابعيه الذين طالبهم بالدعاء له بالتماثل للشفاء حيث عانى مؤخرا من التهابات شديدة في المثانة وخضع للعلاج المكثف والفحوصات الدقيقة، خاصة مع وجود اشتباه في أورام بالاثنى عشر إلا أنه ثبت سلبيتها.

كانت الإعلامية حياة الدرديري قد أعلنت الجمعة عن خضوع زوجها لعملية جراحية وطالبت متابعيها بالدعاء لزوجها الإعلامي توفيق عكاشة وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك صباح اليوم: «أرجو الدعاء لزوجى بالشفاء في يوم الجمعة فإن فيها دعوة لا ترد. اللهم إنك تجيب دعوة الداعى إذا دعاك».

وتابعت الدرديري موضحة حالة الإعلامي توفيق عكاشة: «سيخضع زوجى لعملية جراحية دقيقة بالجهاز الهضمى يجريها له الدكتور محمد عبدالوهاب الأستاذ بكلية طب المنصورة ورائد زراعة الكبد في بعد ساعات .. فاللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.. تقبل منا يا أرحم الراحمين».

كان توفيق عكاشة قد صرح مؤخرا بأنه خضع لفحوصات دقيقة بالمنصورة، وأثناء الفحص وجد أنه يعاني أيضا من بعض المشاكل في المسالك البولية، مما أدى إلى تواجده بمركز الجراحة بأحد مراكز علاج المسالك البولية والكلى بجامعة المنصورة.

توفيق عكاشة داخل غرفته بالمستشفى عقب الجراحة

المصرى اليوم

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