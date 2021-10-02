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شبكتها طاقم ألماس .. مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته فرح في جو عائلي

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شبكتها طاقم ألماس .. مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته فرح في جو عائلي شبكتها طاقم ألماس .. مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنته فرح في جو عائلي

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احتفل النجم مصطفى كامل في فيلته بالمهندسين، وفى جو عائلى بخطوبة ابنته فرح الطالبة بكلية الإعلام على القبطان بحرى يوسف عبدالحكيم، حيث اقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء، وكان فستان العروسة من تصميم أحمد رجب وميك أب زهرة ومصفف شعر ديفيد وماجد وديكور أرتيكا والمصور الفوتوغرافى فيينا، والشبكه طاقم من الماس.
وطرح مؤخرا مصطفى كامل، ثامن أغانى ألبومه الجديد «وجع قلبى»، والتى تحمل اسم «اتعلمت من الليالى» من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس ، وماستر احمد جودة.
وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد «وجع قلبى»، والتى تحمل اسم «اسكت» من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية «حلوة حياتى» من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.
يذكر أن ألبوم «وجع قلبى» الذي يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبدالحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

المصرى اليوم

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