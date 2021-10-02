بسبب «البيبي ليس» .. لميس سلامة تتعرض لحادث مؤسف: «جلدي وقع»

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تعرضت الإعلامية لميس سلامة إلى حادث مؤسف بسبب انفلات مكواة فرد الشعر «البيبي ليس» من يديها خلال استخدامها لها لتصيب رقبتها بحروق بالغة تسببت في تساقط جلدها وشعورها بآلام حادة.

لميس سلامة تعلن احتراقها بسبب البيبي ليس

وأوضحت لميس سلامة خلال حسابها الرسمي على موقع«فيسبوك» :«وهي سخنة نااار بدل ما أمشيها على شعري فلتت من ايدي ومشيت على رقبتي..لاقيت في ثانيتها جلدي بيقع في إيدي وباقي رقبتي ملسوعة ونار بنهار من الوجع بصرخ«.

وناشدت لميس متابعيها الدعاء لها بالشفاء من تلك الحروق وتابعت :«والنبي دعوة حلوة لان أنا اصلا تعبانة بقالي يومين وماكنتش ناقصة».

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159496991552629&id=600897628