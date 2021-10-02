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"ريان" سِنه صغيرة وعقله كبير.. يرى الملاحظة ويوثقها.. وتوجيه بتكريمه

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شاهَدَ إحدى غرف محابس المياه مفتوحة بأحد المتنزهات

تفاعلت أمانة محافظة الطائف مع أصغر مُبلِّغ، وهو الطفل "ريان عبدالمجيد الربيعي"، الذي كان برفقة عائلته في أحد المتنزهات، عقب مشاهدته إحدى غرف محابس المياه مفتوحة؛ فقام بتصويرها، وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".

وقد تفاعل أمين محافظة الطائف، الدكتور أحمد القثامي مع البلاغ، ووجّه الفِرق الميدانية بمعالجته فورًا موجهًا شكره للطفل وعائلته على حسهم الوطني تجاه مدينتهم.

وأوضح لـ"سبق" مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف أن أمين محافظة الطائف وجّه بتكريم الابن "ريان الربيعي" نظير جهوده وتعاونه في تقديم البلاغ، متمنيًا من الجميع التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي حالة تدخل ضمن المشوهات البصرية؛ للقيام بمعالجتها فورًا من قِبل الفِرق المختصة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل قد أطلق في وقت سابق حملة واسعة باسم "صوِّر وأرسل"، تختص بتحسين المشهد الحضري، وتصرُّف الطفل ريان دلالة على جهود الوزارة والأمانة في إيصال الحملة على مستوى عالٍ للمواطنين والمقيمين.

وفي السياق ذاته، كانت الأمانة قد أوضحت أنها تتلقى بلاغات التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري عن طريق موقع بلدي أو مركز البلاغات الموحد 940 بهدف تعزيز السلوك الحضاري، والوعي بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري. وقد شملت بلاغات تحسين المشهد الحضري تصنيفات عدة، منها النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحُفَر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة.

يُشار إلى أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي" تشمل جميع مدن المملكة، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط:bit.ly/38YI5nS من مختلف الأجهزة الذكية.

أمانة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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