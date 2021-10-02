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كورونادو وزيلايا مرشحان لجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر في آسيا

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كورونادو وزيلايا مرشحان لجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر في آسيا كورونادو وزيلايا مرشحان لجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر في آسيا

كورونادو وزيلايا مرشحان لجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر في آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعبين ينشطان في دوري المحترفين السعودي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر سبتمبر الماضي.

و استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر سبتمبر.

وجاء اختيار اللاعبين بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

واختار الاتحاد القاري للفوز بجائزة أفضل لاعب للشهر سبتمبر لاعب الاتحاد البرازيلي إيغور كورونادور، والأرجنتيني إيميليو زيلايا لاعب فريق ضمك إلى جانب كل من كودجو لابا (العين الإماراتي)، بين مالانغو (الشارقة الإماراتي)، حمزة الدردور (الرمثا الأردني)، فضل عنتر (شباب الساحل اللبناني).

وسمح الموقع الرسمي للاتحاد للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الثلاثاء الخامس من أكتوبر الجاري.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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