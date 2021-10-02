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شوبير: أحمد فتحي وياسر إبراهيم أصيبا بالدهشة بعد انضمامهما للمنتخب

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شوبير: أحمد فتحي وياسر إبراهيم أصيبا بالدهشة بعد انضمامهما للمنتخب شوبير: أحمد فتحي وياسر إبراهيم أصيبا بالدهشة بعد انضمامهما للمنتخب

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد فتحي، ظهير أيمن نادي بيراميدز وياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، أصيبا بالدهشة، بعد قرار البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، باستدعائهما لمعسكر ، استعدادًا لمباراتي ليبيا في تصفيات .
ويلتقي منتخب مع ليبيا، يومي 8. 11 أكتوبر الجاري، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية :«أحمد فتحي، وياسر إبراهيم، اصيبا بالدهشة عقب إعلان القائمة النهائية للمنتخب لمباراتي ليبيا، حيث لم يتوقعا أن يتم اختيارهما، خاصة أنهما لم يكون ضمن القائمة الأولوية التي خاضت مباراة ليبيريا الودية».

وأضاف: «أحمد فتحي، لن يثير أي أزمة بشأن شارة قيادة المنتخب، بعد قرار الجهاز الفني باعطائها لمحمد صلاح، الأهم عند اللاعب هو العودة للمنتخب مرة أخرى بعد فترة من الغياب».

وتابع:«كلنا لدينا علامات استفهام كبيرة على قائمة المنتخب في تلك الفترة، ولكن دورنا كلنا هو المساندة في تلك المرحلة الصعبة».

المصرى اليوم

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