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كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن سر خطير يؤدي إلى زيادة ضربات القلب بشكل سريع.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص في اليوم الأول بعد مولده يشعر بدقات قلبه ولكن سريعا يتأقلم على ثلاثة أشياء وهي عدد ضربات القلب وقوة ضربات القلب وانتظام ضربات القلب.

وتابع الدكتور حسام موافي، أنه في حال شعور الشخص بعد عدة سنوات من عمره بحدوث شيء في زيادة عدد أو وقوة وانتظام ضربات القلب فبالتالي هناك مشكلة قد حدثت في القلب ويجب البحث عن مصدرها.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن القلب يدق يوميا ما بين 110 و 120 ألف دقة في اليوم، موضحا أن الخلل في كهرباء القلب ليس له علاقة بحجم القلب أو بحدوث مشاكل في الصمامات.