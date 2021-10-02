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حسام موافي يحذر من تناول الأسبرين دون إشراف طبي .. يؤثر على المعدة والكلى ..

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حسام موافي يحذر من تناول الأسبرين دون إشراف طبي .. يؤثر على المعدة والكلى .. فيديو حسام موافي يحذر من تناول الأسبرين دون إشراف طبي .. يؤثر على المعدة والكلى ..

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الصفائح الدموية معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى.

أوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصفائح الدموية لها دور في حدوث جلطة الشريان التاجي.

وتابع الدكتور حسام موافي أن الأسبرين يمنع من التصاق الصفائح الدموية ببعضها البعض خاصة أن ذلك يؤدي إلى حدوث الجلطات.

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني المرضى المعرضين للإصابة بالجلطات هم المدخنين ومرضى السكر والضغط والكولسترول.

وحذر الدكتور حسام موافي من تناول الأسبرين بدون إشراف طبي خاصة أنه يسبب مشاكل للمعدة والكلى.

المصرى اليوم

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