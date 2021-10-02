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مدرب الدحيل يوضح حقيقة المفاوضات مع معلول وبن شرقي

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مدرب الدحيل يوضح حقيقة المفاوضات مع معلول وبن شرقي مدرب الدحيل يوضح حقيقة المفاوضات مع معلول وبن شرقي

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كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، عن حقيقة المفاوضات مع على معلول، ظهير ايسر النادي الأهلي والمغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي .

وقال لويس كاسترو في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات الدحيل مع على معلول وأشرف بن شرقي»، مؤكدًا :«الثنائي خارج حسابات الدحيل الفنية هذا الموسم».

وأضاف: «أغلقنا ملف الانتقالات الصيفية في الفترة الحالية، وسنكمل الموسم باللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق»، مشيرًا: «انضمام الكولمبي خاميس رودريجيز، سيمنح الريان القطري قوة كبيرة هذا الموسم».

المصرى اليوم

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