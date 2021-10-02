مدرب الدحيل يوضح حقيقة المفاوضات مع معلول وبن شرقي

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كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، عن حقيقة المفاوضات مع على معلول، ظهير ايسر النادي الأهلي والمغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الزمالك.

وقال لويس كاسترو في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات الدحيل مع على معلول وأشرف بن شرقي»، مؤكدًا :«الثنائي خارج حسابات الدحيل الفنية هذا الموسم».

وأضاف: «أغلقنا ملف الانتقالات الصيفية في الفترة الحالية، وسنكمل الموسم باللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق»، مشيرًا: «انضمام الكولمبي خاميس رودريجيز، سيمنح الريان القطري قوة كبيرة هذا الموسم».