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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمكة.. حالتان خطيرتان

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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمكة.. حالتان خطيرتان إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمكة.. حالتان خطيرتان
تصادم على طريق الملك عبد الله باتجاه المعيصم و4 فرق إسعافية تباشر

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمكة.. حالتان خطيرتان

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق المعيصم بمكة؛ وصفت حالتان بالخطرة.

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الجمعة بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة في طريق الملك عبدالله باتجاه المعيصم وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 7 إصابات؛ إصابتان خطيرتان و4 إصابات بسيطة، وإصابة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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