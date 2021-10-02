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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بإسنا جنوب الأقصر

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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بإسنا جنوب الأقصر إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بإسنا جنوب الأقصر

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أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي في ترعة أصفون، أمام نجع أبوحميد بمركز إسنا جنوب الأقصر، كانت في طريقها للمدينة.

انقلاب سيارة ملاكى بترعة اصفون

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، إخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد ورود، اشارة إلى إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم «6786- ص.ق.د» بترعة أصفون، وأسفر الحادث عن إصابات.

انقلاب سيارة ملاكى بترعة اصفون

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، في اتجاهها إلى مدينةإسنا، سقطت في ترعة أصفون، مما أدى إلى اصابة كل من صاحب السيارة «هشام. ع.م»، «محمود. أ. م»، «عماد.أ.م»، من قرية الكيمان، ونقلهم لمستشفى إسنا التخصصي لتلقى العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكى بترعة اصفون

على الفور انتقل لمكان الحادث كلاً من، ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائبا رئيس المدينة، واللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد قوره معاون اول مباحث المركز، ورجال الأنقاذ النهري تحت إشراف العميد إكرامي خيري الدين، وبقيادة والرائد نادر عسكر مدير وحدة الإطفاء والأنقاذ النهري باسنا، ورجال الإسعاف.

وجار انتشال السيارة من الترعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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