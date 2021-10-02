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صراع قاع الترتيب يشتعل بين التعاون والطائي للهروب من مناطق الخطر

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صراع قاع الترتيب يشتعل بين التعاون والطائي للهروب من مناطق الخطر صراع قاع الترتيب يشتعل بين التعاون والطائي للهروب من مناطق الخطر
في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم

صراع قاع الترتيب يشتعل بين التعاون والطائي للهروب من مناطق الخطر

تُختتم اليوم السبت مواجهة الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإقامة مواجهة واحدة، تحمل عنوان الهروب من قاع الترتيب، تجمع بين التعاون وضيفه الطائي.

وتفصيلاً، تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ويحل فيها الطائي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط ضيفًا على التعاون متذيل جدول الترتيب بـ3 نقاط.

ويبحث التعاون عن الخروج من دوامة النتائج السلبية لوقف مسلسل نزيف النقاط، وتدوين أول انتصاراته هذا الموسم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصره مبكرًا من أجل إسعاد جماهيره.

وقدَّم التعاون أسوأ بداية في تاريخه بدوري المحترفين بعد مرور 6 مراحل هذا الموسم، لم يتذوق الفريق فيها طعم الانتصارات؛ إذ انقاد إلى ثلاث هزائم، ومثلها تعادل.

وفي المقابل يسعى أصحاب الضيافة لمواصلة صحوتهم، وتحقيق ثاني انتصاراتهم في دوري المحترفين؛ إذ لا يختلف وضع الطائي كثيرًا عن التعاون؛ إذ يصارع من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر؛ فقد بدأ موسمه بثلاث خسائر أمام الهلال وضمك والطائي، قبل أن يتعادل مع الباطن، فيما نجح بآخر مبارياته في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق. ويملك الفريق مباراة مؤجلة أمام النصر.التعاون الطائي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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