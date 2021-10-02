أخبار عاجلة

إنهاء تفويض محققي اليمن يشكل انتكاسة للحوثي -
"تركي الفيصل" يطرح شهادة متكاملة للفترة الأكثر حساسية في التاريخ الأفغاني -
بصفقات الـ 190 مليونًا.. التنافس يشتد لخطف نخبة الوضح -
السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس -
الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد -
محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان -
محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء الوحدات المحليه بمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات -
صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي والمواطنين بلقاح كورونا -
تعليق استخدام لقاح «موديرنا» لفئات معينة بسبب التهاب عضلة القلب -
المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة : إزالة 18 حالة تعدٍ في منشأة القناطر

Print
الجيزة : إزالة 18 حالة تعدٍ في منشأة القناطر الجيزة : إزالة 18 حالة تعدٍ في منشأة القناطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المعدل اليومي لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار الموجة ١٨ لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

تابع المحافظ مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر بالتنسيق مع قطاع ري الجيزة والأجهزة الامنية في تنفيذ (١٨) قرار ازاله لتعديات علي أراضي أملاك الدوله (الموارد المائية والري ) بناحية الرياح البحيرى نطاق قرية نكلا حيث تم إزالة كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتواجد ميداني لـ محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس

السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس

الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد

الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد

محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان

محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء الوحدات المحليه بمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء الوحدات المحليه بمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات