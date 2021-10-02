الجيزة : إزالة 18 حالة تعدٍ في منشأة القناطر

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يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المعدل اليومي لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار الموجة ١٨ لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

تابع المحافظ مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر بالتنسيق مع قطاع ري الجيزة والأجهزة الامنية في تنفيذ (١٨) قرار ازاله لتعديات علي أراضي أملاك الدوله (الموارد المائية والري ) بناحية الرياح البحيرى نطاق قرية نكلا حيث تم إزالة كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتواجد ميداني لـ محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.