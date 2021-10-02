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تحدث أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، عن ضم اللاعب أحمد فتحي لقائمة المنتخب الوطنى، مشيرا إلى أن اللاعب أحمد فتحي لن يوافق على التنازل عن شارة الكابتن، مهما كانت الأمور حتى لو كانت مع لاعب بقيمة محمد صلاح .

وأضاف «ميدو»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الكابتن أحمد فتحي سبب عدم ضمة لمعسكرات المنتخب الوطنى في تولي حسام البدرى بسبب شارة الكابتن، مشيرا إلى أن مدير المنتخب محمد بركات جلس مع أحمد فتحي وطُلب منه التنازل عن شارة الكابتن لصالح محمد صلاح، وهو الطلب الذي رفضه أحمد فتحى، قائلا :«اوعوا تفكرو في هذا الكلام طوال انا متواجد في المنتخب».

ميدو: محمد صلاح محروم من شارة المنتخب لهذا السبب

وتابع ميدو :«أحمد فتحي قال لمحمد بركات انت كابتن المنتخب الوطنى طول ما انا متواجد فيه «. وقاطعه عمرو أديب قائلا:»هو أحمد فتحي مستكثر شارة الكابتن على محمد صلاح «.، ليرد ميدو قائلا :» هذة كرة القدم وتحكمها أصول.. مينفعش يكون في المنتخب لاعب بقيمة احمد فتحي، ولا يكون كابتن المنتخب الوطنى، حتى مع احترامى للأسطورة محمد صلاح وانجازاته، لكن أحمد فتحي لاعب أسطورة ومهم ولعب أكثر من 100 مباراة دولية «.

وشدد احمد حسام ميدو على أن أحمد فتحي لن يقبل التنازل عن شارة «كابتن المنتخب» لمحمد صلاح، ليقاطعه الإعلامي عمرو أديب: «أراهنك على أكلة سمك على المركب.. أحمد فتحي هيوافق».