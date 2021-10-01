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القاهرة والتنمية المحلية يشنان حملة علي سوق الجمعة

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القاهرة والتنمية المحلية يشنان حملة علي سوق الجمعة القاهرة والتنمية المحلية يشنان حملة علي سوق الجمعة

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شنت محافظة القاهرة حملة مكبرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على سوق الجمعة بالخليفة. حيث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة لشن الحملة بمشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية وشرطة المرافق والطب البيطرى وحى الخليفة بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف، التي يتم بيعها بالسوق خاصة بعد نشر بعض الصحف الورقية والمواقع الالكترونية منذ أيام تحقيقاً صحفياً عن مافيات بيع الحيوانات البرية بسوق الجمعة .

وأشار وزير التنمية المحلية أنه ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية، حيث تم ضبط عدد 8 من الثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأوضح شعراوى أنه بتوقيع الكشف الطبى من مسئولى الطب البيطرى واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التي عثر عليها حالتها سيئة وتم وضعها في أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين وتم تسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد، التنسيق مع محافظ القاهرة لغلق سوق الجمعة والتنبية على مسئولى حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أي مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية، بالاضافة إلى التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية في تلك المنطقة لمنع تكرار الواقعة .

المصرى اليوم

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