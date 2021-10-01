محافظ القاهرة يزور مجمع الباقيات الصالحات للمسنين

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قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بزيارة مجمع الباقيات الصالحات للعناية بالمسنين ومرضى ألزهايمر بحي المقطم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للاحتفال بالمسنين على مستوى العالم في الأول من أكتوبر من كل عام .

وأكد سعادته بالتواجد مع الآباء والأمهات في هذا الصرح الخيرى العملاق الذي انشىء لرعاية جزء هام من المواطنين والعناية باحتياجاتهم الخاصة . ووجه الشكر للقائمين على رعاية ودعم المكان الذي أنشأته الراحلة د. عبلة الكحلاوى وتقوم بإدارته حاليًا ابنتها د. مروة ياسين .

وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجمع الباقيات الصالحات الذي يسعى لاستكمال مستشفى الزهايمر بعد توفير الأجهزة اللازمة عن طريق التبرعات ومساندة المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية له . وتم إنشاء مجمع الباقيات الصالحات بهدف سد القصور في التعامل مع المسنين من مرضى ألزهايمر سواء القادرين أو غير القادرين بهدف تقديم الرعاية الشاملة لهم الطبية والغذائية والنفسية والاجتماعية.

ويضم المجمع دار «أبي» لاستضافة مرضى الزهايمر من الرجال، ودار «أمي» لاستضافة مرضى الزهايمر من السيدات ،إلى جانب دار استضافة نهارية للمسنين عند تواجد أبنائهم بالعمل، كما تم استحداث إدارة «المواساة» لكفالة المسن بمنزله وتوفير احتياجاته من أدوية ومستلزمات شخصية .

ويضم المجمع مستشفى يعد الأول في الشرق الأوسط متخصص في أمراض الشيخوخة والألزهايمر على وجه الخصوص ويتكون من ٧ أدوار على مساحة ٨ آلاف متر وتضم ١٠٠ سرير و٣ غرف عمليات وتهدف إلى تقديم العلاج المجاني لغير القادرين من مرضى الشيخوخة والزهايمر، كما تضم ٢٥ عيادة تتوافر بها كافة التخصصات ومنها عيادة للاكتشاف المبكر لمرضى الزهايمر، وتقدم العيادات كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية والغذائية والاجتماعية، ويتم متابعة المرضى سواء بالإقامة بالمستشفى أو بالمتابعة الخارجية .

ويضم مجمع الباقيات الصالحات دار «ضنايا» لاستضافة مرضى الأورام من الأطفال وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والنفسية لهم وتوفير وسيلة مواصلات لنقلهم لمستشفى ٥٧٣٥٧، كما يوجد مؤسسة «ضنايا» لمحو الأمية والتي حققت نجاحات كبيرة في المنطقة الجنوبية.

ويقوم المجمع بعمل قوافل لتوصيل المياه والصرف الصحي للقرى الفقيرة بالتعاون مع المحافظات المختلفة، كما يقوم بكفالة القرى الفقيرة ماديا وغذائيا.

وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن ما هو إلا رسالة شكر ووفاء لمسيرتهم في العطاء المستمر وتقديرا لما أنجزوه خلال حياتهم وقدرتهم على الاستمرار في العطاء ونقل خبراتهم إلى الأجيال القادمة مؤكدا على أن جميع الأديان السماوية حثت على البر بالوالدين واحترام وتقدير كبار السن داعيًا المؤسسات الخاصة والمنظمات الأهلية إلى ضرورة التعاون مع المؤسسات الحكومية للعمل على صحة ورفاهية كبار السن .